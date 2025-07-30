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Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видео последствий землетрясения

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликовал видеозапись, демонстрирующую последствия землетрясения в Северо-Курильске. Ролик размещён в Telegram-канале организации.

Источник: Life.ru

Северо-Курильск затопило после удара цунами. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

На видео, снятом с помощью дрона, запечатлены затопленные объекты, расположенные в прибрежной зоне. На кадрах отчётливо видны масштабы разрушений, вызванных природным бедствием.

Ранее сообщалось, что после землетрясения цунами обрушилось на побережье Северо-Курильска. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о проведении эвакуации населения. Одновременно с этим предупреждение о цунами было объявлено для прибрежной зоны Авачинского залива на Камчатке.