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Красноярец обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей, выделенных на бизнес

Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Безработный житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела после того, как получил 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса, но потратил средства на личные нужды.

По информации правоохранителей, в осенний период 2023 года 39-летний мужчина обратился в органы социальной защиты, утверждая, что намерен открыть автосервис и нуждается в электроподъемнике. На основании его заявления ему была выделена сумма в 350 тысяч рублей для реализации задуманного проекта.

Однако, вместо того чтобы использовать деньги на покупку оборудования для ремонта автомобилей, мужчина потратил их на собственные нужды. В связи с этим против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», и дело уже передано в суд.

Ранее рассказывали, что мошенники похитили у красноярской пенсионерки 7,2 млн рублей.