Красноярец обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей, выделенных на бизнес

Однако, вместо того чтобы использовать деньги на покупку оборудования для ремонта автомобилей, мужчина потратил их на собственные нужды. В связи с этим против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», и дело уже передано в суд.