Восточным регионам Китая и Тайваню угрожает цунами

Объявлен желтый уровень опасности.
Власти Китая объявили предупреждение из-за угрозы цунами, вызванной сильным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов страны и острова Тайвань. Об этом сообщил центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР.
По данным Центрального телевидения Китая, землетрясение вызвало цунами, которое может повлиять на побережье Шанхая, юг округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), восток Тайбэя, а также отдельные районы уездов Пиндун, Тайдун, Хуалянь и город Илань. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о погодных опасностях, где красный цвет означает наивысший уровень угрозы, далее следуют оранжевый, желтый и синий. На текущий момент объявлен «желтый».
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