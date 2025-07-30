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Восточным регионам Китая и Тайваню угрожает цунами

Власти Китая объявили предупреждение из-за угрозы цунами, вызванной сильным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов страны и острова Тайвань. Об этом сообщил центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР.

Объявлен желтый уровень опасности.

Власти Китая объявили предупреждение из-за угрозы цунами, вызванной сильным землетрясением у побережья Камчатки, для восточных регионов страны и острова Тайвань. Об этом сообщил центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов КНР.

По данным Центрального телевидения Китая, землетрясение вызвало цунами, которое может повлиять на побережье Шанхая, юг округа Чжоушань (провинция Чжэцзян), восток Тайбэя, а также отдельные районы уездов Пиндун, Тайдун, Хуалянь и город Илань. В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о погодных опасностях, где красный цвет означает наивысший уровень угрозы, далее следуют оранжевый, желтый и синий. На текущий момент объявлен «желтый».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДвум странам угрожает цунами после землетрясения на Камчатке: какие регионы в опасности. Карта.

В результате землетрясения на Камчатке возникла угроза не только для жителей России, но и граждан Японии и США. В штатах Калифорния, Орегон и на Гавайях объявлено предупреждение о возможном цунами.