Крупный пожар под Петербургом ликвидирован. Крыша обрушилась на 1200 кв. м

Как писала «Фонтанка», складской металлический ангар по адресу: промзона Спутник, 4 линия, 5 проезд, загорелся вчера вечером, огонь охватил 1200 квадратных метров. В 02:30 пожар был локализован, к тому моменту обрушилась кровля на площади 1200 квадратных метров. В 06:10 была дана ликвидация открытого горения.