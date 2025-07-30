Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар под Петербургом ликвидирован. Крыша обрушилась на 1200 кв. м

ГУ МЧС по Ленинградской области ликвидировало крупный пожар в деревне Лепсари Всеволожского района.

Как писала «Фонтанка», складской металлический ангар по адресу: промзона Спутник, 4 линия, 5 проезд, загорелся вчера вечером, огонь охватил 1200 квадратных метров. В 02:30 пожар был локализован, к тому моменту обрушилась кровля на площади 1200 квадратных метров. В 06:10 была дана ликвидация открытого горения.

«Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района», — отмечается в сообщении МЧС.

Сотрудники химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно допустимой концентрации аварийно-химически опасных веществ в воздухе на месте пожара и в ближайшем населённом пункте. Их содержание — в пределах допустимых концентраций, сообщает аварийно-спасательная служба региона.