На прибрежную зону Северо-Курильска обрушились три волны цунами

Первая волна цунами не оставила после себя пострадавших и разрушений жилых и социальных строений в городе. В МЧС сообщают, что был подтоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». Жители Северо-Курильска переместились на возвышенность на сопке, где они будут оставаться до полной отмены угрозы.