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В Ленобласти ликвидировали открытое горение в ангаре на 1200 квадратах

Ангар с картоном и бытовыми отходами в деревне Лепсари загорелся ночью.

Источник: Аргументы и факты

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с картоном и бытовыми отходами в деревне Лепсари Ленинградской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Сначала пожар был локализован на указанной площади в 02:30 мск, при этом обрушилась кровля строения. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:10, уточнили в управлении МЧС.

О возникновении пожара спасатели сообщили около 23:00 минувшей ночью. Возгорание произошло в металлическом ангаре в промышленной зоне «Спутник». На борьбу с огнем выдвинулись более 30 сотрудников МЧС с применением 12 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало, проинформировали в МЧС.