В Ленобласти ликвидировали открытое горение в ангаре на 1200 квадратах

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с картоном и бытовыми отходами в деревне Лепсари Ленинградской области на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Сначала пожар был локализован на указанной площади в 02:30 мск, при этом обрушилась кровля строения. Открытое горение удалось ликвидировать к 06:10, уточнили в управлении МЧС.
О возникновении пожара спасатели сообщили около 23:00 минувшей ночью. Возгорание произошло в металлическом ангаре в промышленной зоне «Спутник». На борьбу с огнем выдвинулись более 30 сотрудников МЧС с применением 12 единиц техники.
Информации о пострадавших не поступало, проинформировали в МЧС.