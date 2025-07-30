На Камчатке произошла череда землетрясений: появились жуткие кадры последствий подземных толчков

Момент сильнейшего землетрясения на Камчатке был снят на видео. МЧС России опубликовало видеозапись последствий подземных толчков, магнитуда которых достигла 8,7 баллов. По данным специалистов, это сильнейшая сейсмическая активность в регионе с 1952 года.
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН также показал кадры с дрона из Северо-Курильска, где после землетрясения произошло цунами. Первая волна не причинила существенного ущерба, однако третья, наиболее мощная, сорвала с мест суда и затопила портовую инфраструктуру.
В результате стихийного бедствия оказались подтоплены порт Северо-Курильска и рыбоперерабатывающее предприятие «Алаид». Цунами повредило печные трубы и вентиляционные системы жилых домов. Власти оперативно эвакуировали местных жителей на возвышенности, где они останутся до полного снятия угрозы повторных волн.
Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Камчатский центр наблюдения за цунами предупредил о приближении волн к островам Парамушир и Шумшу.
В результате сильных подземных колебаний пострадали несколько человек. Об этом оповестил глава камчатского Минздрава Олег Мельников. По его данным, люди получили травмы, выбегая из домов.
После серии сильных землетрясений, которые этой ночью возникли на территории Камчатского края, местные власти развернули региональный штаб для координации действий ведомств и служб по итогам стихийного бедствия. В Сахалинской области также открыта горячая линия после возникновения стихийного бедствия.
Как уточнили в ЕГС РАН, сейчас развивается сильный афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.
Подземные толчки зафиксировали, в том числе, в Центральной Америке. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах к югу-западу от города Атескатемпа.
Ранее KP.RU сообщал, что 20 июля на Камчатке произошло три сильных землетрясения, магнитуда которых варьировалась от 7 до 7,6. Экстренные службы также предупредили местных жителей о возможном подходе волны цунами, высота которой могла достичь не более 60 сантиметров.