На Камчатке произошла череда землетрясений: появились жуткие кадры последствий подземных толчков

Ранее KP.RU сообщал, что 20 июля на Камчатке произошло три сильных землетрясения, магнитуда которых варьировалась от 7 до 7,6. Экстренные службы также предупредили местных жителей о возможном подходе волны цунами, высота которой могла достичь не более 60 сантиметров.