В Уфе полицейские устроили погоню за водителем-подростком

Накануне вечером внимание сотрудников госавтоинспекции привлёк автомобиль «Хендай Крета». Водитель проигнорировал требования об остановке. Тогда экипаж начал преследование в жилом комплексе «Сосны». Спустя четыре минуты автомобиль удалось остановить на улице Тальковая.
Оказалось, что за рулем находился 17-летний юноша без водительских прав. Подросток был трезв. Он рассказал, что взял иномарку родителей без спроса, чтобы покататься с товарищами. К слову, друзья, как только их остановил экипаж ДПС, убежали, оставив юного водителя одного.
На место задержания вызвали маму подростка, при ней его отстранили от управления транспортным средством. Машину увезли на штрафстоянку. В отношении юного водителя составили протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.