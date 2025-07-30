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В Уфе полицейские устроили погоню за водителем-подростком

В Уфе 17-летний подросток взял машину родителей без спроса, чтобы покатать друзей. Но в результате оказался в поле зрения дорожных полицейских.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Башинформ

Накануне вечером внимание сотрудников госавтоинспекции привлёк автомобиль «Хендай Крета». Водитель проигнорировал требования об остановке. Тогда экипаж начал преследование в жилом комплексе «Сосны». Спустя четыре минуты автомобиль удалось остановить на улице Тальковая.

Оказалось, что за рулем находился 17-летний юноша без водительских прав. Подросток был трезв. Он рассказал, что взял иномарку родителей без спроса, чтобы покататься с товарищами. К слову, друзья, как только их остановил экипаж ДПС, убежали, оставив юного водителя одного.

На место задержания вызвали маму подростка, при ней его отстранили от управления транспортным средством. Машину увезли на штрафстоянку. В отношении юного водителя составили протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.