В Уфе полицейские устроили погоню за водителем-подростком

Оказалось, что за рулем находился 17-летний юноша без водительских прав. Подросток был трезв. Он рассказал, что взял иномарку родителей без спроса, чтобы покататься с товарищами. К слову, друзья, как только их остановил экипаж ДПС, убежали, оставив юного водителя одного.