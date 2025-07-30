Министр обороны Казахстана встретился с родственниками членов экипажа пропавшего вертолета

Он пропал с радаров 25 июля. Днем позже 26 июля обнаружили фрагменты воздушного судна. Поисковые работы ведутся в озере Сорбулак, сообщили в оборонном ведомстве.
Поисковые работы затруднены сложным подводным рельефом и заиленным дном, переменными глубинами и нулевой видимостью. Тем не менее, масштабная поисково-спасательная операция по установлению местонахождения всех находившихся на борту пропавшего 25 июля вертолета EC-145 Сил воздушной обороны не прекращаются ни днем, ни ночью.
В районе поиска министр обороны Даурен Косанов встретился с родственниками пропавших пилотов. Он выразил им поддержку и заверил, что операция продолжается в круглосуточном режиме, задействованы все возможные ресурсы, и военные делают всё возможное, чтобы найти своих товарищей.
Мы будем действовать до конца, искать столько, сколько понадобиться. Родным и близким оказывается всесторонняя поддержка, мы каждый день на связи и делаем все возможное, чтобы установить причины трагедии и найти пропавших ребят.
Медет Ержигит старший брат командира экипажа вертолета Уйсенбаева Нуржигита рассказал, что с утра до глубокой ночи родные пилотов находятся на месте поиска, где развернут оперативный штаб. Они в составе поисковой группы облетали озеро Сорбулак, убедились, что с воздуха нет следов вертолета.
В поисковой операции задействованы свыше 400 человек, кинологические расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.