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Появились кадры мощного землетрясения на Сахалине

В Сети опубликовали кадры мощнейшего землетрясения, которое произошло 30 июля на Сахалине. Их распространили в Telegram-канале РБК.

В Сети опубликовали кадры мощнейшего землетрясения, которое произошло 30 июля на Сахалине. Их распространили в Telegram-канале РБК.

На видео видно, как внутри квартиры происходят сильные толчки, все предметы вокруг падают, уточнили в публикации.

В этот же день на Камчатке было зафиксировано сильнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7.

Кроме того, глава региона Владимир Солодов поручил организовать региональный штаб в связи с природным бедствием. Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению.