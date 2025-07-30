Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалина после землетрясения и цунами

Режим ЧС из-за землетрясения и цунами ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Об этом в среду, 30 июля, сообщили в правительстве региона.
— Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, — уточнили в пресс-службе.
В результате землетрясения магнитудой 7,9 у Курил повреждено несколько зданий в Северо-Курильске. Прокуратура Сахалинской области контролирует меры по эвакуации и размещению жителей.
30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7.
Кроме того, в Елизовском районе региона, у метеостанции Водопадная, зафиксировано цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Позже в Сети опубликовали кадры мощнейшего землетрясения, которое также произошло 30 июля на Сахалине. На видео видно, как внутри квартиры происходят сильные толчки, все предметы вокруг падают.