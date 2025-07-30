В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения

Угрозы для жителей региона нет, заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.
В Северо-Курильском районе Сахалинской области в связи с землетрясением и последовавшим цунами введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщили в правительстве региона в соцсетях.
«По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале правительства Сахалинской области.
В Северо-Курильском районе насчитывается 2 400 жителей. Все они были эвакуированы, информации о серьезных повреждениях инфраструктуры и пострадавших не поступало.
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Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине девяти километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4−5 баллов. Из-за чего на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. По словам главы региона Валерия Лимаренко, жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. На данный момент жители города остаются на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.