В Сахалинской области ввели режим ЧС из-за землетрясения

Ранее стало известно, что в 360 километрах северо-восточнее Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 7,9 балла. Очаг природного явления находился на глубине девяти километров. На территории населенного пункта подземные толчки ощущались до 4−5 баллов. Из-за чего на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами. По словам главы региона Валерия Лимаренко, жители населенного пункта продолжают находиться на возвышенности, пока сохраняется риск новых волн. На данный момент жители города остаются на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн. URA.RU также ведет онлайн-трансляцию происходящего.