Власти Сахалина ввели режим ЧС в Северо-Курильске: что известно о землетрясении на Камчатке

Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Сейсмологическое событие стало сильнейшим с середины 20 века. В пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что сейчас развивается афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.