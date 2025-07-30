Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Сахалина ввели режим ЧС в Северо-Курильске: что известно о землетрясении на Камчатке

В Северо-Курильске введён режим ЧС после землетрясения и цунами.

Источник: Комсомольская правда

Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Решение было принято губернатором Валерием Лимаренко на экстренном заседании комиссии по ЧС.

По данным регионального правительства, в зоне бедствия проживают около 2400 человек. Всех жителей оперативно эвакуировали из опасной зоны. В официальном сообщении подчеркивается, что серьезных разрушений инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано.

«По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС. Жителей эвакуировали, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Сейсмологическое событие стало сильнейшим с середины 20 века. В пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что сейчас развивается афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.