Власти Сахалина ввели режим ЧС в Северо-Курильске: что известно о землетрясении на Камчатке

Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Решение было принято губернатором Валерием Лимаренко на экстренном заседании комиссии по ЧС.
По данным регионального правительства, в зоне бедствия проживают около 2400 человек. Всех жителей оперативно эвакуировали из опасной зоны. В официальном сообщении подчеркивается, что серьезных разрушений инфраструктуры и пострадавших среди населения не зафиксировано.
«По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС. Жителей эвакуировали, серьезных разрушений и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, 30 июля у побережья Камчатки произошло сильнейшее землетрясение. Его магнитуда составила 8,7. Сейсмологическое событие стало сильнейшим с середины 20 века. В пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что сейчас развивается афтершоковый процесс, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. Такие афтершоки будут продолжаться не менее месяца.