ВСУ атаковали российский регион тремя дронами

Беспилотники сбили над Брянской областью.
Ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«30 июля с 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что дроны сбили над территорией Брянской области.
Ранее в селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области служебный автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ. В машине находились глава местной администрации Татьяна Рябикина и водитель.