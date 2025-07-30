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Экс-игрока ФК «Енисей» ждет суд за драку на базе отдыха

Прокуратура отдала под суд бывшего игрока ФК «Енисей», который травмировал красноярца во время драки на базе отдыха.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

По ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью средней тяжести) спортсмену грозит до трех лет лишения свободы.

События, о которые идет речь в деле, произошли вечером 13 мая 2024 года. По информации прокуратуры, футболисты «Енисея» проводили время со своими друзьями на базе отдыха «Зеленка». Парни и девушки шумели, громко слушали музыку, что помешало другим отдыхающим. Ребята из соседней компании попросили убавить звук, но безуспешно. Между компаниями произошла словесная перепалка, а затем и драка. Один из ее участников получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако в дальнейшем оно было прекращено с формулировкой «за отсутствием события преступления». Прокуратура отменила это решение, и расследование возобновили.

В итоге обвинение предъявили бывшему игроку «Енисея». Он признал вину. «Я схватил и повалил пострадавшего на землю и нанес ему несколько ударов в область лица, сколько было ударов, не помню», — приводит слова обвиняемого прокуратура.