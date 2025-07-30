Экс-игрока ФК «Енисей» ждет суд за драку на базе отдыха

По ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью средней тяжести) спортсмену грозит до трех лет лишения свободы.
События, о которые идет речь в деле, произошли вечером 13 мая 2024 года. По информации прокуратуры, футболисты «Енисея» проводили время со своими друзьями на базе отдыха «Зеленка». Парни и девушки шумели, громко слушали музыку, что помешало другим отдыхающим. Ребята из соседней компании попросили убавить звук, но безуспешно. Между компаниями произошла словесная перепалка, а затем и драка. Один из ее участников получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом лобной кости.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако в дальнейшем оно было прекращено с формулировкой «за отсутствием события преступления». Прокуратура отменила это решение, и расследование возобновили.
В итоге обвинение предъявили бывшему игроку «Енисея». Он признал вину. «Я схватил и повалил пострадавшего на землю и нанес ему несколько ударов в область лица, сколько было ударов, не помню», — приводит слова обвиняемого прокуратура.