Аэропорт Петропавловска-Камчатского функционирует штатно

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта «Елизово», отмен рейсов сегодня нет. Самолеты в Москву вылетели почти по расписанию. Однако авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие» задержало на сутки (до 31 июля) вылеты рейсов в Шумшу (Курильские острова) и Тиличики (Камчатский край).