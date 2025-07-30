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Аэропорт Петропавловска-Камчатского функционирует штатно

Международный аэропорт «Елизово» в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает в штатном режиме.

Международный аэропорт «Елизово» в Петропавловске-Камчатском после землетрясения работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани столицы Камчатки.

«Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки находятся в удовлетворительном состоянии. Повреждений не выявлено», — говорится в сообщении аэропорта.

Во время землетрясения один человек в аэропорту получил травму. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта «Елизово», отмен рейсов сегодня нет. Самолеты в Москву вылетели почти по расписанию. Однако авиакомпания «Камчатское авиационное предприятие» задержало на сутки (до 31 июля) вылеты рейсов в Шумшу (Курильские острова) и Тиличики (Камчатский край).

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