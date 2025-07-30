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На улице Советской в Иркутске произошло ДТП с участием машины ДПС

Информация о пострадавших и другие подробности дорожной аварии уточняются.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Соцсети

Сегодня, 30 июля, ДТП с участием легковой машины и автомобиля дорожно-патрульной службы произошло по улице Советской в Иркутске. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Напомним, ночью с 27 на 28 июля, около 22:30, на улице Юрия Тена в районе дома № 14 в Свердловском округе областного центра водитель УАЗа столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате чего были повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.