В Уфе из-за выпускного перекроют дороги в центре города

В Уфе временно ограничат движение на некоторых улицах из-за празднования выпуска курсантов института МВД. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.
Дороги в центре города будут закрыты для проезда 30 июля с половины второго дня до семи вечера, а также 1 августа с половины девятого утра до половины третьего.
Под ограничения попадут участки на улице Пушкина — от Цюрупы до Ленина, а также на Советской — от Заки Валиди до Октябрьской Революции.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.