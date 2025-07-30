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В Уфе из-за выпускного перекроют дороги в центре города

В центре Уфы из-за выпускного на два дня перекроют дороги.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Уфе временно ограничат движение на некоторых улицах из-за празднования выпуска курсантов института МВД. Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

Дороги в центре города будут закрыты для проезда 30 июля с половины второго дня до семи вечера, а также 1 августа с половины девятого утра до половины третьего.

Под ограничения попадут участки на улице Пушкина — от Цюрупы до Ленина, а также на Советской — от Заки Валиди до Октябрьской Революции.

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