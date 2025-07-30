На Камчатке резко выросло число вызовов скорой после землетрясения

После мощного землетрясения в Петропавловске-Камчатском значительно увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным ведомства, за последние два часа медики зафиксировали необычно высокое число обращений. Большинство пациентов жаловались на проблемы с сердечно-сосудистой системой — повышенное артериальное давление и аритмию. Особое беспокойство вызывает рост случаев эпилептических припадков — за последний час зарегистрировано три таких вызова.
На Камчатке создан региональный штаб для ликвидации последствий: зафиксированы пострадавшие, повреждены здания, включая обрушение стены в детском саду. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки магнитудой до 7,5 продлятся не менее месяца.
Ранее сообщалось, что Мексика объявила угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.