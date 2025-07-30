На Камчатке резко выросло число вызовов скорой после землетрясения

По данным ведомства, за последние два часа медики зафиксировали необычно высокое число обращений. Большинство пациентов жаловались на проблемы с сердечно-сосудистой системой — повышенное артериальное давление и аритмию. Особое беспокойство вызывает рост случаев эпилептических припадков — за последний час зарегистрировано три таких вызова.