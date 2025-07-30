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На Камчатке резко выросло число вызовов скорой после землетрясения

После мощного землетрясения в Петропавловске-Камчатском значительно увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи.

После мощного землетрясения в Петропавловске-Камчатском значительно увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, за последние два часа медики зафиксировали необычно высокое число обращений. Большинство пациентов жаловались на проблемы с сердечно-сосудистой системой — повышенное артериальное давление и аритмию. Особое беспокойство вызывает рост случаев эпилептических припадков — за последний час зарегистрировано три таких вызова.

На Камчатке создан региональный штаб для ликвидации последствий: зафиксированы пострадавшие, повреждены здания, включая обрушение стены в детском саду. Сейсмологи предупреждают, что афтершоки магнитудой до 7,5 продлятся не менее месяца.

Ранее сообщалось, что Мексика объявила угрозу цунами после землетрясения на Камчатке.