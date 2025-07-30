Задержки рейсов в России 30 июля: информация к этому часу

В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.