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Задержки рейсов в России 30 июля: информация к этому часу

В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Задержки рейсов 30 июля: что известно к этому часу.

В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.

Сколько рейсов задерживается сейчас.

Ставрополь.

Пассажирская инфраструктура аэропорта им. А. В. Суворова работает в штатном режиме. Воздушные перевозки реализуются согласно установленному регламенту.

Москва.

На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 6 рейсов в Белград, Самару, Минеральные Воды, Стамбул, Махачкалу, Анталью. Еще 26 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Красноярск, Челябинск, Кемерово, Дели, Новый Уренгой, Владивосток и Хараровск. Отменены рейсы до Тюмени, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Перми и Волгограда и Минска.

В аэропорту Внуково отменен вылет в Даламан. Прилет задержан у 10 рейсов: среди направлений — Шымкент, Новосибирск, Ереван, Якутск, Тбилиси, Владикавказ, Анталья и Хургада.

В Домодедово задержаны вылеты до Владикавказа и Баку. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Владикавказ, Тайюань, Иркутск, Самарканд, Кызыл, Омск и Барнаул.

В аэропорту Жуковский также задержаны вылеты до Баку и Владикавказа. Прилеты рейсов задержатся из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кызыла, Бишкека, Самарканда, Тайюаня и Владикавказа.

Санкт-Петербург.

В Пулково происходит задержаны вылеты до Калининграда, Москвы, Махачкалы, Иркутска, Ярославля и Казани. Отменен вылет в Энфиду. На прибытие задерживаются рейсы до Махачкалы, Тель-Авива и Горно-Алтайска.

Сочи.

В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова отменен вылет в Москву. Задержаны 7 рейсов до Магнитогорска, Якутска, Ульяновска, Антальи, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска. 9 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Пермь, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Ульяновск, Сыктывкар.

Владикавказ.

Воздушная гавань Беслана, расположенная на территории Республики Северная Осетия, демонстрирует штатную работу. Аэропорт осуществляет деятельность в полном соответствии с установленным графиком.

Волгоград.

Воздушное сообщение в городском авиаузле функционирует в оптимальном режиме. Вылеты и прилеты в аэропорту Гумрак осуществляются по расписанию.

Калининград.

Авиационная логистика в городском аэропорту демонстрирует стабильную работу. Храброво работает по расписанию.