Задержки рейсов в России 30 июля: информация к этому часу

Задержки рейсов 30 июля: что известно к этому часу.
В некоторых воздушных гаванях России фиксируются отклонения от установленного расписания перелетов. В связи с этим пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать актуальную информацию о времени отправления и прибытия воздушных судов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас.
Ставрополь.
Пассажирская инфраструктура аэропорта им. А. В. Суворова работает в штатном режиме. Воздушные перевозки реализуются согласно установленному регламенту.
Москва.
На 08:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты 6 рейсов в Белград, Самару, Минеральные Воды, Стамбул, Махачкалу, Анталью. Еще 26 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Красноярск, Челябинск, Кемерово, Дели, Новый Уренгой, Владивосток и Хараровск. Отменены рейсы до Тюмени, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Перми и Волгограда и Минска.
В аэропорту Внуково отменен вылет в Даламан. Прилет задержан у 10 рейсов: среди направлений — Шымкент, Новосибирск, Ереван, Якутск, Тбилиси, Владикавказ, Анталья и Хургада.
В Домодедово задержаны вылеты до Владикавказа и Баку. На прибытие задерживаются 11 рейсов. Среди направлений — Владикавказ, Тайюань, Иркутск, Самарканд, Кызыл, Омск и Барнаул.
В аэропорту Жуковский также задержаны вылеты до Баку и Владикавказа. Прилеты рейсов задержатся из Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Кызыла, Бишкека, Самарканда, Тайюаня и Владикавказа.
Санкт-Петербург.
В Пулково происходит задержаны вылеты до Калининграда, Москвы, Махачкалы, Иркутска, Ярославля и Казани. Отменен вылет в Энфиду. На прибытие задерживаются рейсы до Махачкалы, Тель-Авива и Горно-Алтайска.
Сочи.
В сочинском аэропорту им. В. И. Севастьянова отменен вылет в Москву. Задержаны 7 рейсов до Магнитогорска, Якутска, Ульяновска, Антальи, Санкт-Петербурга, Москвы и Челябинска. 9 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Пермь, Курган, Санкт-Петербург, Москва, Якутск, Ульяновск, Сыктывкар.
Владикавказ.
Воздушная гавань Беслана, расположенная на территории Республики Северная Осетия, демонстрирует штатную работу. Аэропорт осуществляет деятельность в полном соответствии с установленным графиком.
Волгоград.
Воздушное сообщение в городском авиаузле функционирует в оптимальном режиме. Вылеты и прилеты в аэропорту Гумрак осуществляются по расписанию.
Калининград.
Авиационная логистика в городском аэропорту демонстрирует стабильную работу. Храброво работает по расписанию.