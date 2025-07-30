Два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым.
Предварительная картина случившегося: 64-летний водитель Volkswagen в условиях дождя пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover.
В результате 51-летний водитель Land Rover и его пассажирка 1993 года рождения получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.
Водитель Volkswagen привлечен к ответственности по части 4 статьи 12.15 и по статье 12.24 КоАП РФ.