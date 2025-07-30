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Два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Челябинской области

Два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Миасс — Карабаш — Кыштым.

Предварительная картина случившегося: 64-летний водитель Volkswagen в условиях дождя пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover.

В результате 51-летний водитель Land Rover и его пассажирка 1993 года рождения получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение.

Водитель Volkswagen привлечен к ответственности по части 4 статьи 12.15 и по статье 12.24 КоАП РФ.