Shot: дрон ВСУ влетел в белгородскую многоэтажку

«Украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде», — написал telegram-канал. Там добавили, что повреждены как минимум три жилые квартиры, а также остекление и балконы в здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.