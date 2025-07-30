Shot: дрон ВСУ влетел в белгородскую многоэтажку

Три квартиры повреждены беспилотником (архивное фото).
В Белгороде беспилотник ВСУ повредил верхние этажи жилого многоквартирного дома. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде», — написал telegram-канал. Там добавили, что повреждены как минимум три жилые квартиры, а также остекление и балконы в здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.
Сегодня ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Перехват проводился с 00:00 до 03:50 по московскому времени.