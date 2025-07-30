В Башкирии под колесами легковушки погиб велосипедист

По данным ГАИ РБ, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера поздно вечером на 53 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе.
По предварительной информации, 23-летний житель Челябинской области, управляя «Ладой Грантой», двигаясь со стороны Уфы в направлении Белорецка, допустил наезд на 45-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист скончался до приезда скорой медпомощи. По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются.