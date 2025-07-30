Беспилотник ВСУ врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде. Об этом в среду, 30 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщается, что утром 30 июля украинский дрон протаранил дом на юге города. В здании разбиты стекла в окнах и балконах. По данным губернатора, пострадавших в результате атаки нет. На месте ЧП работают экстренные службы.
— В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. Подомовой обход продолжается, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Сальске Ростовской области пострадали более 50 квартир, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее три человека пострадали в результате атаки украинской армии на Ростовскую область. Все пострадавшие находятся в больнице — один из них в тяжелом состоянии.
До этого в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате атаки погибла местная жительница.