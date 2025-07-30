Какие регионы России подверглись ударам беспилотников ВСУ: карта атак 30 июля

Над территорией региона ночью сбили один БПЛА. Информации о последствиях и пострадавших не поступало. Однако накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел временные ограничения на работу мобильного интернета из соображений безопасности для населения. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале еще 28 июля. Жителей призвали с понимаем отнестись к подобным мерам. Клычков подчеркнул, что доступ к услугам связи будет восстановлен в полном объеме, когда позволит обстановка в регионе.