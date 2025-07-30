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Какие регионы России подверглись ударам беспилотников ВСУ: карта атак 30 июля

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали четыре российские территории. Ударам подверглись Орловская, Тульская, Брянская и Курская области. В последней беспилотник атаковал село Карыж. В результате чего погиб 19-летний молодой человек.

Украинские БПЛА атаковали четыре российских региона.

Минувшей ночью дроны ВСУ атаковали четыре российские территории. Ударам подверглись Орловская, Тульская, Брянская и Курская области. В последней беспилотник атаковал село Карыж. В результате чего погиб 19-летний молодой человек.

А в Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом. Всего средства ПВО сбили девять украинских БПЛА. Подробнее об атаках дронов ВСУ по территории России — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Курская область: есть погибший.

Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено два дрона ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки украинского беспилотника по селу Карыж погиб 19-летний мужчина. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, вражеский FPV-дрон атаковал село Карыж Глушковского района. В результате атаки погиб 19-летний сотрудник компании связи “Алабуга”», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Кроме того, ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок. По предварительным данным, на подлете к Курчатову, где расположена АЭС, были уничтожены БПЛА. На работе станции это никак не сказалось.

Белгородская область: поврежден жилой дом.

Украинский беспилотник атаковал верхние этажи многоквартирного жилого дома в Белгороде. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его информации, были выбиты стекла как минимум в 10 квартира и поврежден фасад здания. Осколками от удара дрона ВСУ также задело 24 автомобиля. На данный момент пострадавших нет.

Тульская область: режим опасности БПЛА.

В регионе было уничтожено три украинских дрона. Пострадавших и последствий для инфраструктуры нет. Ночью в Тульской области был введен режим опасности беспилотников. Утром он был отменен, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Брянская область: без происшествий.

Три беспилотника сбили в небе над регионом. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Орловская область: ограничения в работе интернета.

Над территорией региона ночью сбили один БПЛА. Информации о последствиях и пострадавших не поступало. Однако накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел временные ограничения на работу мобильного интернета из соображений безопасности для населения. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале еще 28 июля. Жителей призвали с понимаем отнестись к подобным мерам. Клычков подчеркнул, что доступ к услугам связи будет восстановлен в полном объеме, когда позволит обстановка в регионе.

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