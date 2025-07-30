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Самарцев предупредили о проблемах с доступом на популярные сайты 30 июля

В утренние часы 30 июля жители Самары столкнулись с серьезными проблемами доступа к интернет-ресурсам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В утренние часы 30 июля жители Самары столкнулись с серьезными проблемами доступа к интернет-ресурсам. По данным сервиса мониторинга Downdetector, пик неполадок пришелся на период с 07:30 до 08:00, когда количество жалоб превысило 70 обращений в час при обычном фоне в 5−10 сообщений.

Наиболее часто пользователи сообщали о невозможности подключиться к следующим сервисам:

Погодный портал Gismeteo;Нейросеть DeepSeek;Хостинг-провайдер Aeza;Сайты крупных операторов связи.

Анализ облака тегов на Downdetector выявил ключевые проблемы: полное отсутствие интернет-соединения, сбои в работе мобильных приложений и недоступность отдельных онлайн-сервисов. Многие пользователи в соцсетях жаловались, что не могут загрузить даже простые веб-страницы.

Причины масштабного сбоя пока не установлены. Специалисты отмечают, что подобные перебои затронули исключительно самарский регион, что исключает версию глобальных проблем у интернет-провайдеров.

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