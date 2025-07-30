В Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС из-за цунами

Власти уточнили, что губернатор оперативно провёл заседание комиссии по ЧС. По его поручению в Северо-Курильском районе, где произошло землетрясение и цунами, введён режим ЧС. В районе проживает 2 400 человек, все они эвакуированы, серьёзных разрушений и пострадавших нет.