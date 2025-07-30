В Брянской области ночью сбили три украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили над Брянской областью три украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Атаки БПЛА были пресечены в период с 00:00 до 03:50 мск, уточнило ведомство.
Отметим, что позапрошлой ночью средства ПВО ликвидировали в Брянской области 43 беспилотника ВСУ.
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