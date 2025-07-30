В Волчанске пятилетний ребенок погиб от удара током

Напомним, следователи СКР совместно с полицией также устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Тугулымском районе (Свердловская область). По предварительным данным, он взобрался на трансформаторную будку у одного из магазинов, где его ударило током. Инцидент случился около недели назад.