В Самаре 55-летний водитель Hyundai влетел в 22-летнего мужчину на «гранте»

В Ленинском районе Самары вечером 29 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно данным ГИБДД, авария случилась в 22:25 на регулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых.
55-летний водитель Hyundai Creta, поворачивая налево, нарушил пункт 13.4 ПДД РФ, не уступив дорогу встречному автомобилю Lada Granta под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадала 65-летняя пассажирка Hyundai, которую бригада скорой помощи доставила в больницу. Медики диагностировали травмы, не требующие госпитализации, и рекомендовали амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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