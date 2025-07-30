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В Самаре 55-летний водитель Hyundai влетел в 22-летнего мужчину на «гранте»

В Ленинском районе Самары вечером 29 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Ленинском районе Самары вечером 29 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно данным ГИБДД, авария случилась в 22:25 на регулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых.

55-летний водитель Hyundai Creta, поворачивая налево, нарушил пункт 13.4 ПДД РФ, не уступив дорогу встречному автомобилю Lada Granta под управлением 22-летнего водителя. В результате столкновения пострадала 65-летняя пассажирка Hyundai, которую бригада скорой помощи доставила в больницу. Медики диагностировали травмы, не требующие госпитализации, и рекомендовали амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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