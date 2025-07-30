Лагерь экспедиции РГО смыло на Курилах

«Лагерь смыло, он у них стоял на побережье…. Все люди живы-здоровы», — рассказали на совещании Лимаренко. Соответсвующее видео губернатор опубликовал в своем telegram-канале. Уточняется, что находившихся в лагере 30 человек оперативно эвакуировали на возвышенность. Для их размещения была направлена специализированная техника.