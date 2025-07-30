Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лагерь экспедиции РГО смыло на Курилах

На восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области цунами разрушило лагерь Российского географического общества. Об этом сообщил представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.

Лагерь РГО располагался на побережье.

На восточном побережье Курильских островов в Сахалинской области цунами разрушило лагерь Российского географического общества. Об этом сообщил представитель правительства Сахалинской области на совещании с губернатором Валерием Лимаренко.

«Лагерь смыло, он у них стоял на побережье…. Все люди живы-здоровы», — рассказали на совещании Лимаренко. Соответсвующее видео губернатор опубликовал в своем telegram-канале. Уточняется, что находившихся в лагере 30 человек оперативно эвакуировали на возвышенность. Для их размещения была направлена специализированная техника.

Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что предприятие «Алаид» в Северо-Курильске было почти полностью затоплено в результате цунами. Пострадавших среди сотрудников нет, передает «Ридус».