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ПВО отразила ночную атаку дронов ВСУ

В ночь на 30 июля системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

В ночь на 30 июля системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы в период с 00:00 до 03:50 по московскому времени.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Тульской областями.