ПВО отразила ночную атаку дронов ВСУ

В ночь на 30 июля системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, воздушные цели были нейтрализованы в период с 00:00 до 03:50 по московскому времени.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Тульской областями.