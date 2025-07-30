Бежал в РФ, мечтая о гражданстве: один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» скрывался от розыска за разбой

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев* находился в розыске в Таджикистане по обвинению в разбойном нападении. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он скрывался от правосудия в России.
В документах указано, что Солиев* признался следствию в совершении разбойного нападения в Таджикистане в марте 2023 года, после чего бежал в Россию. По данным следствия, он планировал получить российское гражданство, но под влиянием пропаганды радикальных исламистских течений изменил свои намерения.
В Таджикистане он объявлен в розыск по статье 249 части 4 Уголовного кодекса (разбой).
Накануне стало известно, что отвечавший за вооружение террористов в «Крокусе» за несколько часов до нападения оставил зловещее предупреждение младшему брату. Он сказал смотреть телевизор, поскольку «там будут показывать что-то интересное».
Напомним, 22 марта 2024 года в Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошла ужасная трагедия. Четверо террористов открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник». В результате погибли не менее 130 человек, сотни получили ранения.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.