Бежал в РФ, мечтая о гражданстве: один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» скрывался от розыска за разбой

В документах указано, что Солиев* признался следствию в совершении разбойного нападения в Таджикистане в марте 2023 года, после чего бежал в Россию. По данным следствия, он планировал получить российское гражданство, но под влиянием пропаганды радикальных исламистских течений изменил свои намерения.