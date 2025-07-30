Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у несовершеннолетних граждан код из SMS, якобы необходимый для сдачи анализов. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. В настоящее время полиция призывает родителей учащихся контролировать устройства у своих детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.