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Мошенники под видом школьных медсестер выманивают у детей данные

В полиции раскрыли новый вид обмана детей.

Телефонные мошенники под видом школьных медсестер выманивают у несовершеннолетних граждан код из SMS, якобы необходимый для сдачи анализов. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. В настоящее время полиция призывает родителей учащихся контролировать устройства у своих детей, а также ограничить им доступ к подозрительным приложениям и сайтам.

Мошенники, представляясь сотрудником поликлиники или даже школьным медработником под предлогом прохождения медицинского осмотра или сдачи анализов путём онлайн записи, выманивают у детей код, полученный СМС-сообщении.

пресс-служба МВД РФ