Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Повреждены фасад и остекление в примерно 10 квартирах, осколками посекло 24 машины. Власти продолжают подомовой обход.
«Увидел проблему: необходимо в кратчайшее время вместе с МЧС проработать и начать применять более четкий алгоритм действий для мирного населения после атаки беспилотника ВСУ. Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают», — написал Гладков.
Он пояснил, что повторная атака может привести к гибели или серьезным ранениям людей, а потому через громкоговорители следует требовать покинуть место атаки и просить уйти с открытой местности.
«Правоохранительные органы, самооборона и МЧС должны помогать жителям вывозить транспорт с поврежденных дворов. А мирное население должно находиться в закрытых помещениях, которые относительно безопасны: ванные комнаты без окон, подъезды с глухими стенами», — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Накануне, 29 июля, в Белгородской области от атак дронов и обстрелов пострадали 11 мирных жителей. Всего за июль ранения получили 139 человек, среди которых 12 — дети.