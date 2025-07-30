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Беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал в Белгороде многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РБК

Повреждены фасад и остекление в примерно 10 квартирах, осколками посекло 24 машины. Власти продолжают подомовой обход.

«Увидел проблему: необходимо в кратчайшее время вместе с МЧС проработать и начать применять более четкий алгоритм действий для мирного населения после атаки беспилотника ВСУ. Часто враг атакует сразу несколькими БПЛА, и после первого удара может произойти второй. Обычные жители этого не понимают», — написал Гладков.

Он пояснил, что повторная атака может привести к гибели или серьезным ранениям людей, а потому через громкоговорители следует требовать покинуть место атаки и просить уйти с открытой местности.

«Правоохранительные органы, самооборона и МЧС должны помогать жителям вывозить транспорт с поврежденных дворов. А мирное население должно находиться в закрытых помещениях, которые относительно безопасны: ванные комнаты без окон, подъезды с глухими стенами», — подчеркнул губернатор Белгородской области.

Накануне, 29 июля, в Белгородской области от атак дронов и обстрелов пострадали 11 мирных жителей. Всего за июль ранения получили 139 человек, среди которых 12 — дети.

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