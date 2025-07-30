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В Самарской области 52-летний водитель «калины» сбил пьяного мужчину на питбайке

1 августа в 10:05 в селе Сергиевск произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля в 10:05 в селе Сергиевск произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. По данным ГИБДД, 52-летний водитель Lada Kalina не уступил дорогу питбайку на перекрестке улиц Максима Горького и Фрунзе.

32-летний водитель питбайка (без госномеров) был доставлен в больницу. Медики зафиксировали у него алкогольное опьянение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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