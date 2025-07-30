В Уфе подросток за рулем иномарки пытался сбежать от ГАИ

В Уфе вчера, 29 июля, патруль ДПС заметил автомобиль «Хендай Крета», который вызвал подозрения. Однако водитель проигнорировал приказ инспекторов остановиться и попытался скрыться.
Как рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, полицейские начали преследование, но водитель продолжал игнорировать требования. Примерно через четыре минуты машину все же задержали на улице Тальковая.
Выяснилось, что за рулем находился 17-летний парень, у которого вовсе не было водительских прав. Подросток был трезвым. На место вызвали мать несовершеннолетнего. В ее присутствии юношу отстранили от управления автомобилем.
Позднее парень пояснил, что взял машину без разрешения, чтобы прокатить друзей. Увидев полицейских, он испугался и решил уехать. Как только автомобиль остановили, друзья его «кинули» выскочили и убежали.
— Машину забрали на штрафстоянку. Против подростка возбудили дело по статье 12.7 КоАП РФ, часть 1, за езду без прав. Также решается вопрос о привлечении его родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, — добавили в ГАИ.
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