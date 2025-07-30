Гладков: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации повреждено остекления 10 квартир. Также пострадал фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — написал глава области в своем телеграм-канале.
В настоящий момент местные власти совместно с экстренными службами проводят подомовой обход, составляются акты повреждений.
На месте также работают сотрудники оперативных органов. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее губернатор Тульской области Миляев сообщал, что над регионом уничтожили три беспилотника ВСУ.