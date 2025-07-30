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Гладков: беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный жилой дом в Белгороде

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом.

В Белгороде украинский беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации повреждено остекления 10 квартир. Также пострадал фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — написал глава области в своем телеграм-канале.

В настоящий момент местные власти совместно с экстренными службами проводят подомовой обход, составляются акты повреждений.

На месте также работают сотрудники оперативных органов. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее губернатор Тульской области Миляев сообщал, что над регионом уничтожили три беспилотника ВСУ.