Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане

В Таджикистане проходящий по делу о теракте в «Крокус сити холле» Умеджон Солиев* разыскивался за разбойное нападение. Скрываясь от преследования по закону, он и принял решение переехать в Россию. Об этом говорится в материалах дела.

Источник: Life.ru

«На территории Российской Федерации к уголовной ответственности не привлекался, правоохранительными органами республики Таджикистан объявлен в розыск в связи с совершением преступления, предусмотренного частью 4 статьи 249 УК РТ — разбой», — указано в материалах, передаёт РИА «Новости».

В материалах следствия отмечается, что сам подозреваемый сообщил о совершении им разбойного нападения в Таджикистане в марте 2023 года, после чего он скрылся на территории России. Также указано, что Солиев*, изначально стремившийся получить российское гражданство, заинтересовался роликами про радикальные течения ислама, впоследствии «приняв решение о необходимости ведения джихада против неверных», описано в материалах.

Ранее стало известно, что один из исполнителей трагедии в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин* за две недели до страшных событий приобрёл билет ещё и на концерт певца Алессандро Сафино, проходивший в здании комплекса. Таким образом, он провёл разведку и изучил планировку объекта. Во второй раз он приехал в здание примерно за четыре часа до начала теракта.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.