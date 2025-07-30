Фигурант дела о теракте в Крокусе скрывался от розыска за разбой в Таджикистане

Ранее стало известно, что один из исполнителей трагедии в «Крокусе» Фаридуни Шамсидин* за две недели до страшных событий приобрёл билет ещё и на концерт певца Алессандро Сафино, проходивший в здании комплекса. Таким образом, он провёл разведку и изучил планировку объекта. Во второй раз он приехал в здание примерно за четыре часа до начала теракта.