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Дрон ВСУ протаранил 10 квартир в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ совершил атаку на жилой многоквартирный дом. В результате происшествия повреждено около десяти квартир, а также фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде.

В Белгороде беспилотник ВСУ совершил атаку на жилой многоквартирный дом. В результате происшествия повреждено около десяти квартир, а также фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора. Кроме того, Гладков подчеркивает, что городская управа приступила к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль, в котором находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. По информации Гладкова в результате нападения Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму.