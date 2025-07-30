Дрон ВСУ протаранил 10 квартир в Белгороде

Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде.
В Белгороде беспилотник ВСУ совершил атаку на жилой многоквартирный дом. В результате происшествия повреждено около десяти квартир, а также фасад здания. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора. Кроме того, Гладков подчеркивает, что городская управа приступила к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.
Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль, в котором находилась глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель. По информации Гладкова в результате нападения Рябикина получила осколочное ранение плеча, а водитель — баротравму.