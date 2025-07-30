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Уголовный розыск прикрыл оружейный канал в Петербурге

Идет расследование.

Источник: Reuters

В Северной столице сотрудники регионального угрозыска пресекли деятельность преступный группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что весной 2025 года 42-летний работник шиномонтажа продал боевой пистолет Макарова, ружье и патроны. Позже выяснилось, что за схемой стояли трое мужчин, включая 69-летнего «черного копателя» из Фрунзенского района.

Мужчина оборудовал специальную мастерскую по переделке оружия. Хранением занимался 54-летний житель Колтушей. 28 июля всех троих задержали.

В результате обыска изъято больше тысячи патронов, огнестрельное оружие и различные комплектующие. На злоумышленников завели уголовные дела, расследование продолжается.