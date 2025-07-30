Жительницу Самары оштрафовали на 100 тысяч за фиктивного ребёнка

Жительница Самары заплатила 100 тысяч рублей штрафа за попытку получить материнский капитал на несуществующего ребёнка. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ ФССП.
Женщина оформила поддельное свидетельство о рождении, попросив знакомую выступить свидетелем в ЗАГСе. Затем она подала заявление на материнский капитал. Сертификат выдали, но воспользоваться им она не успела — обман раскрыли.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве при получении выплат и назначил штраф. Судебные приставы Кировского района возбудили исполнительное производство, ограничили выезд, арестовали счета. Штраф взыскан полностью, дело закрыто.
А ранее мошенники обманули 47-летнюю жительница Самары и выманили у нее 86 000 рублей.
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