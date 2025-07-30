В Перми банк заплатит полмиллиона за обман супруги заемщика, находящегося на СВО

Пермячка попыталась объяснить, что ее супруг находится на СВО, и, согласно действующему законодательству, все исполнительные производства в отношении него подлежат приостановлению. Но ее собеседница ответила, что из-за давности кредитных обязательств нововведения на данный случай не распространяются. Расстроенная женщина, напуганная перспективой вместе с дочерью остаться на улице, поспешила исполнить требования звонившей. Согласно договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора, пермячка должна была выплатить задолженность двумя платежами. Первый взнос — 80 тысяч рублей — она внесла лично в отделении банка, оставшуюся сумму планировала перевести позже. Получив передышку от прессинга со стороны лжеприcтавов, женщина стала выяснять реальное положение дел. Ее смутил тот факт, что в телефонных разговорах ей отказывали в возможности ознакомиться с процессуальными документами, вынесенными судебными приставами, и скрывали данные подразделения ведомства, где ведется исполнительное производство. Поняв, что ее ввели в заблуждение, гражданка обратилась в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Пермскому краю.