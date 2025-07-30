В Перми банк заплатит полмиллиона за обман супруги заемщика, находящегося на СВО

Сотрудник неустановленной организации позвонил супруге клиента банка «Русский стандарт» и, представившись судебным приставом, сообщил женщине, что из-за возникшей задолженности их совместная с супругом недвижимость и предметы быта будут подвергнуты аресту. Гражданке было предложено полностью погасить долг в ближайшем офисе организации-кредитора, что поможет избежать визита судебных приставов.
Пермячка попыталась объяснить, что ее супруг находится на СВО, и, согласно действующему законодательству, все исполнительные производства в отношении него подлежат приостановлению. Но ее собеседница ответила, что из-за давности кредитных обязательств нововведения на данный случай не распространяются. Расстроенная женщина, напуганная перспективой вместе с дочерью остаться на улице, поспешила исполнить требования звонившей. Согласно договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора, пермячка должна была выплатить задолженность двумя платежами. Первый взнос — 80 тысяч рублей — она внесла лично в отделении банка, оставшуюся сумму планировала перевести позже. Получив передышку от прессинга со стороны лжеприcтавов, женщина стала выяснять реальное положение дел. Ее смутил тот факт, что в телефонных разговорах ей отказывали в возможности ознакомиться с процессуальными документами, вынесенными судебными приставами, и скрывали данные подразделения ведомства, где ведется исполнительное производство. Поняв, что ее ввели в заблуждение, гражданка обратилась в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Пермскому краю.
В ходе административного расследования сотрудникам ведомства удалось доказать, что с пострадавшей взаимодействовали именно сотрудники банковской организации. Представители банка нарушили целый ряд требований, предъявляемых к кредиторам при взыскании просроченной задолженности. Так, они допустили психологическое давление на собеседника, ввели его в заблуждение относительно принадлежности представителя кредитора к органам государственной власти и сообщили ложные сведения о правовых последствиях неуплаты задолженности.
Все это в совокупности послужило основанием для признания банка виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.