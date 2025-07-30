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В Самаре и Тольятти два автобуса попали в ДТП за сутки 29 июля

29 июля 2025 года в регионе зафиксированы два дорожных происшествия с участием пассажирского транспорта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля 2025 года в регионе зафиксированы два дорожных происшествия с участием пассажирского транспорта.

В Самаре на улице Сергея Лазо автобус МАЗ столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser. В момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров, никто не пострадал.

В Тольятти аналогичный инцидент произошел на улице Свердлова — автобус ГАЗ совершил столкновение с автомобилем Chevrolet. В данном случае в транспорте находилось 16 человек, пострадавших также нет.

Ранее мы писали о том, что в Самаре 55-летний мужчина за рулем Hyundai сбил девочку-подростка, которой после этого потребовалась госпитализация.

Также в регионе был сбит пьяный питбайкер.

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