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Затопленный цунами Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета

Город Северо-Курильск Сахалинской области затопило после землетрясения с последовавшим за ним цунами. Кадры из города в среду, 30 июля, опубликовал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Город Северо-Курильск Сахалинской области затопило после землетрясения с последовавшим за ним цунами. Кадры из города в среду, 30 июля, опубликовал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

— Северо-Курильск с дрона, — говорится в Telegram-канале.

30 июля на Камчатке было зафиксировано мощнейшее за последние 73 года землетрясение. По оценкам специалистов Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события, произошедшего 30 июля, достигла 8,7. Из-за землетрясения и цунами ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области в регионе ввели режим ЧС.

В Сети появились кадры, как сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкодиспансере во время операции. В региональном Минздраве отметили, что, несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.