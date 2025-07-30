Минздрав Камчатки: врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

30 июля в регионе случилось землетрясение, сила которого достигла 8,7 баллов. Это стало самым мощным землетрясением с 1952 года. Местные власти сообщили о серии повторных толчков после основного землетрясения. В Петропавловске-Камчатском произошло частичное обрушение фасада детского сада.