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Минздрав Камчатки: врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение

Специалисты онкологического диспансера продолжили хирургическое вмешательство во время землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае специалисты онкологического диспансера продолжили хирургическое вмешательство, несмотря на произошедшее землетрясение. Об этом стало известно из сообщения Министерства здравоохранения региона.

«Медики проявили хладнокровие и довели операцию до конца, несмотря на опасность. В настоящее время состояние пациента не вызывает опасений», — сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников выразил признательность врачам за их профессионализм и выдержку в сложной ситуации.

30 июля в регионе случилось землетрясение, сила которого достигла 8,7 баллов. Это стало самым мощным землетрясением с 1952 года. Местные власти сообщили о серии повторных толчков после основного землетрясения. В Петропавловске-Камчатском произошло частичное обрушение фасада детского сада.