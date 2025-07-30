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В Ташкентской области мужчина зарезал жену и тёщу: суд приговорил его к 22 годам лишения свободы

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июля). В Ташкентской области произошла трагедия, потрясшая даже видавших многое следователей. Мужчина, охваченный приступом ревности, зверски расправился со своей женой и её матерью. По данным следствия, он нанёс супруге шесть ножевых ударов, а тёще — восемь. Он продолжал наносить удары до тех пор, пока нож не погнулся. Об этом рассказал телеканал «Миллий».

Преступление произошло в марте этого года. На суде мужчина заявил, что в тот день якобы застал в доме незнакомого ему парня, после чего потерял контроль над собой, заподозрив супругу в измене.

«После того как я узнал об измене, не смог себя сдержать. Начал её бить, пинать… Потом набросился на её мать с ножом. Когда понял, что сделал, сам пришёл в органы внутренних дел и признался. Я полностью признаю вину и сожалею о содеянном», — сказал он в суде.

Сестра погибшей выступила с эмоциональной речью и потребовала для убийцы самого сурового наказания.

«Они были людьми, жившими ради семьи, ради ребёнка. Они не заслуживали такой смерти. Я прошу суд назначить ему максимально строгое наказание. Я потеряла в один день сестру и мать. До сих пор боюсь вспоминать, в каком состоянии я их нашла…», — отметила она.

Суд признал мужчину виновным по пунктам «а», «ж», «о» и «р» части второй статьи 97 Уголовного кодекса — «Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью».

Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии общего режима.