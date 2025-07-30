В Ташкентской области мужчина зарезал жену и тёщу: суд приговорил его к 22 годам лишения свободы

«После того как я узнал об измене, не смог себя сдержать. Начал её бить, пинать… Потом набросился на её мать с ножом. Когда понял, что сделал, сам пришёл в органы внутренних дел и признался. Я полностью признаю вину и сожалею о содеянном», — сказал он в суде.