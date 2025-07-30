В Ташкентской области мужчина зарезал жену и тёщу: суд приговорил его к 22 годам лишения свободы

Преступление произошло в марте этого года. На суде мужчина заявил, что в тот день якобы застал в доме незнакомого ему парня, после чего потерял контроль над собой, заподозрив супругу в измене.
«После того как я узнал об измене, не смог себя сдержать. Начал её бить, пинать… Потом набросился на её мать с ножом. Когда понял, что сделал, сам пришёл в органы внутренних дел и признался. Я полностью признаю вину и сожалею о содеянном», — сказал он в суде.
Сестра погибшей выступила с эмоциональной речью и потребовала для убийцы самого сурового наказания.
«Они были людьми, жившими ради семьи, ради ребёнка. Они не заслуживали такой смерти. Я прошу суд назначить ему максимально строгое наказание. Я потеряла в один день сестру и мать. До сих пор боюсь вспоминать, в каком состоянии я их нашла…», — отметила она.
Суд признал мужчину виновным по пунктам «а», «ж», «о» и «р» части второй статьи 97 Уголовного кодекса — «Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью».
Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии общего режима.