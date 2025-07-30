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Четыре волны цунами прошли на Сахалине

В Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения прошли четыре волны цунами. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников.

Заплеск волн составил 200 метров.

В Северо-Курильске Сахалинской области после землетрясения прошли четыре волны цунами. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников.

«Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше 8 баллов. После этого прошло четыре волны цунами», — заявил мэр в своем telegram-канале. Заплеск волн достиг примерно 200 метро. В районе, прилегающем к порту тревога по-прежнему не снята. Сам город находится в безопасной зоне.

Ранее в Северо-Курильском районе после землетрясения и первых волн цунами был введен режим чрезвычайной ситуации, все 2 400 жителей эвакуированы на возвышенности. Сообщалось, что серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.