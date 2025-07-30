Четыре волны цунами прошли на Сахалине

«Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше 8 баллов. После этого прошло четыре волны цунами», — заявил мэр в своем telegram-канале. Заплеск волн достиг примерно 200 метро. В районе, прилегающем к порту тревога по-прежнему не снята. Сам город находится в безопасной зоне.