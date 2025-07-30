«Эвакуируйтесь быстро»: после Камчатского землетрясения угроза цунами напугала Японию и Америку

Предупреждения о цунами поступили в Японии и США после мощного землетрясения, вызвавшего волну предупреждений по всему Тихому океану. Землетрясение магнитудой 8,8 произошло вблизи российской Камчатки, вызвав предупреждения даже в Новой Зеландии и Калифорнии.
Мощное землетрясение магнитудой 8,8 вызвало серию предупреждений о цунами и приказов об эвакуации по всей Японии, западному побережью США и некоторым частям Тихого океана после того, как в среду вблизи российского полуострова Камчатка произошло землетрясение, вызвавшее сообщения о волнах высотой до четырех метров в отдаленном регионе, пишет The Guardian.
По данным Геологической службы США, очаг землетрясения, одного из самых сильных за всю историю наблюдений, залегал на глубине 19,3 км и находился в 126 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского, города на берегу Авачинской бухты в России.
По словам регионального министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева, в некоторых районах Камчатки было зафиксировано цунами высотой от 3 до 4 метров, несколько человек получили ранения.
«К сожалению, во время сейсмического события пострадали несколько человек. Некоторые получили травмы, выбегая на улицу, а один пациент выпрыгнул из окна. Женщина также была ранена внутри нового терминала аэропорта», — сообщил российскому государственному информационному агентству ТАСС Олег Мельников, региональный министр здравоохранения.
«В настоящее время все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, сообщений о серьезных травмах пока не поступало», — добавил он.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своем посте в Telegram назвал землетрясение «серьезным и сильнейшим за десятилетия подземных толчков». По его словам, детский сад в этом районе также был поврежден.
Американская система предупреждения о цунами выпустила предупреждение об «опасных волнах цунами» в течение следующих трех часов вдоль некоторых побережий России, Японии, Аляски и Гавайских островов, отмечает The Guardian. Режим наблюдения за цунами также был введен на островной территории США Гуам и в Микронезии. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волны высотой до 3 метров могут также обрушиться на Эквадор, в то время как на Гавайях завыли сирены, предупреждающие людей покинуть прибрежные районы.
В Японии приказ об эвакуации был отдан большей части восточного побережья страны, пострадавшей от мощного землетрясения и цунами в 2011 году. Официальные лица заявили, что более 900 000 жителей в 133 муниципалитетах на тихоокеанском побережье Японии были эвакуированы.
«Тем, кто находится вблизи побережья, следует немедленно эвакуироваться на возвышенности или в безопасные здания в районах, охваченных предупреждением о цунами, от Хоккайдо до префектуры Вакаяма [в сотнях километров к югу]», — сказал главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси.
Японское метеорологическое агентство обновило свое предупреждение, заявив, что ожидает волны цунами высотой до 3 метров, но пока были зафиксированы только волны длиной 40 сантиметров, пишет The Guardian.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что цунами высотой до 40 см было зафиксировано в 16 местах, когда волны двигались на юг вдоль тихоокеанского побережья от Хоккайдо к северо-востоку от Токио. Официальные лица призвали к осторожности, заявив, что позже могут прийти более сильные волны.
Работники атомной электростанции «Фукусима», которая вышла из строя после цунами 2011 года, были эвакуированы, хотя на объекте не наблюдалось никаких аномалий.
По данным японского телеканала NHK, землетрясение в среду произошло примерно в 250 км от Хоккайдо, самого северного из четырех крупных островов Японии, и ощущалось незначительно.
Работники фабрики и жители северного японского острова Хоккайдо эвакуированы на холм с видом на океан, показали кадры телекомпании TBS.
«Пожалуйста, эвакуируйтесь быстро. Если вы сможете быстро перебраться на возвышенность и подальше от побережья», — сказал ведущий новостей японской общественной телекомпании NHK.
Национальный центр предупреждения о цунами, расположенный на Аляске, выпустил предупреждение о цунами для части Алеутских островов Аляски, а также для части западного побережья, включая Калифорнию, Орегон, Вашингтон и Гавайи.
В рекомендацию также включена обширная береговая линия Аляски, в том числе часть побережья Панхандл.
Сейсмолог Токийского университета Шиничи Сакаи сказал NHK, что отдаленное землетрясение может вызвать цунами, которое затронет Японию, если его эпицентр находится на небольшой глубине.
Камчатка и Дальний Восток России расположены в Тихоокеанском огненном кольце, геологически активном регионе, который подвержен землетрясениям и извержениям вулканов. Япония, также входящая в активную сейсмическую зону, является одной из стран, наиболее подверженных землетрясениям в мире.
Ранее в июле в море недалеко от Камчатки произошло пять мощных землетрясений, самое крупное из которых магнитудой 7,4. Самое крупное землетрясение произошло на глубине 20 км в 144 км к востоку от города Петропавловск-Камчатский, население которого составляет 180 000 человек.
Как пишет The Guardian, 4 ноября 1952 года землетрясение магнитудой 9,0 на Камчатке привело к разрушениям, но сообщений о смертельных исходах не поступало, несмотря на то, что на Гавайях поднялись волны высотой 9,1 м.