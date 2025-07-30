«Эвакуируйтесь быстро»: после Камчатского землетрясения угроза цунами напугала Японию и Америку

Американская система предупреждения о цунами выпустила предупреждение об «опасных волнах цунами» в течение следующих трех часов вдоль некоторых побережий России, Японии, Аляски и Гавайских островов, отмечает The Guardian. Режим наблюдения за цунами также был введен на островной территории США Гуам и в Микронезии. Центр предупреждения о цунами США сообщил, что волны высотой до 3 метров могут также обрушиться на Эквадор, в то время как на Гавайях завыли сирены, предупреждающие людей покинуть прибрежные районы.