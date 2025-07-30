Девушка-водитель погибла и трое человек пострадали после ДТП с переворотом в Приморье

По предварительной информации, 25-летняя женщина, находясь за рулём автомобиля Honda HR-V, двигалась в направлении посёлка Рудная Пристань. В результате потери управления транспортным средством автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.
В салоне находились три пассажира: 26-летний мужчина и две девушки — 20 и 16 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Установлено, что управлявшая автомобилем женщина не имела водительского удостоверения, более того, предположительно, она была не пристёгнута ремнём безопасности. Из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По её итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.